Грузинских чиновников не впустили в Израиль
|12:26 09.10.2018
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|Грузия
Миграционная служба Израиля не впустила в страну четырех сотрудников районной администрации Хоби (регион Самегрело-Земо Сванети).
Об этом говорится в сообщении МИД Грузии, передает Грузия Online.
По данным СМИ, сотрудники районной администрации Хоби отправились в Израиль в понедельник, 8 октября. По прибытию в аэропорт Тель-Авива миграционная служба Израиля не разрешила им пересечь государственную границу и поместила в центр депортации.
«Миграционная служба Израиля отказала указанным лицам во въезде в Израиль. Как заявили консулу в соответствующей службе Израиля, всех четверых граждан Грузии доставили в депортационный центр. Сегодня они отправятся на родину», — говорится в сообщении.
Накануне некоторые СМИ сообщили о том, что после отказа во въезде грузинские чиновники в Израиле находятся в невыносимых условиях. В МИД опровергают эти сообщения.
«Что касается условий депортационного учреждения, как заявляет израильская сторона, они равны для всех, и фактов плохого обращения с гражданами Грузии нет», — сказано в заявлении.
В грузинском внешнеполитическом ведомстве не уточняют цели поездки сотрудников районной администрации Хоби. Ожидается, что данная информация будет обнародована после их возвращения на родину.
Между Грузией и Израилем действует безвизовый режим. Для поездки в Израиль гражданам Грузии нужны загранпаспорт, бронь в гостинице или адрес родственников, у которых они собираются остановиться, страховка, деньги на проживание и билет в оба конца.
Такие же документы нужны гражданам Грузии для поездки в страны Шенгенской зоны.
Безвизовый режим с Евросоюзом действует с 28 марта 2017 года.
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