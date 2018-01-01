Грузинских чиновников не впустили в Израиль

12:26 09.10.2018 0 комментариев Грузия

Миграционная служба Израиля не впустила в страну четырех сотрудников районной администрации Хоби (регион Самегрело-Земо Сванети).

Об этом говорится в сообщении МИД Грузии, передает Грузия Online.

По данным СМИ, сотрудники районной администрации Хоби отправились в Израиль в понедельник, 8 октября. По прибытию в аэропорт Тель-Авива миграционная служба Израиля не разрешила им пересечь государственную границу и поместила в центр депортации.

«Миграционная служба Израиля отказала указанным лицам во въезде в Израиль. Как заявили консулу в соответствующей службе Израиля, всех четверых граждан Грузии доставили в депортационный центр. Сегодня они отправятся на родину», — говорится в сообщении.

Накануне некоторые СМИ сообщили о том, что после отказа во въезде грузинские чиновники в Израиле находятся в невыносимых условиях. В МИД опровергают эти сообщения.

«Что касается условий депортационного учреждения, как заявляет израильская сторона, они равны для всех, и фактов плохого обращения с гражданами Грузии нет», — сказано в заявлении.

В грузинском внешнеполитическом ведомстве не уточняют цели поездки сотрудников районной администрации Хоби. Ожидается, что данная информация будет обнародована после их возвращения на родину.

Между Грузией и Израилем действует безвизовый режим. Для поездки в Израиль гражданам Грузии нужны загранпаспорт, бронь в гостинице или адрес родственников, у которых они собираются остановиться, страховка, деньги на проживание и билет в оба конца.

Такие же документы нужны гражданам Грузии для поездки в страны Шенгенской зоны.

Безвизовый режим с Евросоюзом действует с 28 марта 2017 года.



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