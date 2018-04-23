Комитет по вопросам правил процедуры Парламентской ассамблеи Совета Европы, который будет представлять в ПАСЕ проект изменений в правила введения санкций, поддержал поправки к документу, которые делают невозможным "прощение" России.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Две правки, которые устраняют главные риски документа, были предложены группой депутатов ПАСЕ во главе с представителями Украины. При этом правки, которые продвигались группой пророссийских депутатов, были отклонены подавляющим большинством голосов.

Это решение еще должен подтвердить пленарный зал, когда будет рассматривать резолюцию. Между тем, согласно практике ПАСЕ, поддержка предложения в комитете существенно повышает шансы на успех голосования за него.

Главное предложение касается принципа голосования за санкционные решения.

Как известно, резолюция предлагает повысить порог голосования до 2/3 голосов (сейчас - 1/2), что существенно усложняет наложение санкций на Россию. Украинская поправка предалагает оставить правило 1/2 для ряда санкций, включая лишение россиян права голоса.

Второе предложение запрещает участвовать в работе ПАСЕ парламентариям, избранным на оккупированных территориях, в частности в Крыму.

Также комитет рекомендует ассамблее поддержать норму, которая инициирует наложение на Россию дополнительных наказаний в случае, если РФ, избегая санкций, в 2019 году снова не подаст список своей делегации для участия в работе ассамблеи.