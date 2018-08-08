"Круизное недоразумение" "Князь Владимир" со следующего сезона попробует дойти до непризнанной Абхазии

11:59 09.10.2018 0 комментариев Крым

В прошедший сезон "круизное недоразумение" пытался пройти по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи.

В пресс-службе компании "Черноморские круизы", подводя итоги круизной навигации 2018, отметили, что в следующем году маршрут может быть расширен, а также увеличится продолжительность стоянки в портах, сообщают Примечания.

"Пассажиры высказали желание в навигацию следующего года увеличить продолжительность стоянки судна в Севастополе до двух дней, а также расширить маршрут, включив новые порты", - цитирует ТАСС пресс-службу компании «Черноморские круизы».

По словам генерального директора компании Виктора Глуховщенко, сейчас обсуждается с т. н. "правительством" непризнанной "республики" Абхазия возможность захода лайнера в 2020 году в морской порт Сухум. 

В свою очередь, "министр" экономики непризнанной Абхазии Батал Тарба по результатам встречи с представителями компании «Черноморские круизы» и АО «Морпорт Сочи» назвал другие сроки: "Сейчас, в период межсезонья, мы прорабатываем вопрос, чтобы уже к следующему сезону порт Сухум стал одним из пунктов назначения круиза»" - приводит слова министра "Нужная газета".

Он также заявил, что на следующей встрече планируется наметить дорожную карту к реализации оставшихся мероприятий для того, чтобы в апреле 2019 года принять лайнер в Абхазии.

Отметим, что в течении прошедшего сезона "Круизное недоразумение" "Князь Владимир"  "прославился" - криминальным экипажем.

Напомним, что "Круизное недоразумение" "Князь Владимир" ассоциируется у туристов с яхтой "Беда"



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