Тактический воздушный десант соединения Южного военного округа (ЮВО) в рамках учений высадился в тылу условного противника и уничтожил склад с боеприпасами.

Об этом сегодня сообщает Крым Информ со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

«В рамках итоговой проверки за летний период обучения на полигоне «Прудбой» под Волгоградом транспортно-штурмовые вертолёты Ми-8АМТШ обеспечили оперативную доставку личного состава соединения из района сосредоточения в тыл района базирования условного противника, – говорится в сообщении. – В кратчайшие сроки военнослужащие овладели выгодными позициями и организовали огневые засады против диверсионных групп условного противника. Разведав склад с боеприпасами, скрытно подобравшись, военнослужащие воздушного десанта уничтожили его».

В пресс-службе уточнили, что Ми-8АМТШ и тактический воздушный десант прикрывали боевые вертолеты Ка-52 «Аллигатор» авиационного соединения 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО. Тактический десант соединения также должен прикрыть основные силы соединения в момент их прибытия в район учебно-боевой операции по противодействию условного противника при проведении двусторонних тактических учений.

Двусторонние тактические учения проводятся в рамках итоговой проверки войск ЮВО за летный период обучения и продлятся в течение двух недель. В общей сложности в них принимают участие более 4 тысяч военнослужащих, задействовано около тысячи единиц военной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-90А, самоходные артиллерийские орудия 2С19-М1, бронетранспортеры БТР-80, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М, транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ.