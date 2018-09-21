Лишившиеся места работы после закрытия ТЦ «Муссон» предприниматели аннексированного Севастополя готовят письмо Путину с несколькими тысячами подписей.

Об этом ForPost сообщила член инициативной группы по сбору подписей Елена Довгань.

«Пятый месяц мы не работаем. Сезоны прошли. Все предприниматели, работавшие в „Муссоне”, попали в очень тяжёлую ситуацию. Кроме того, невозможно понять, когда же предприниматели получат доступ к торговому центру», — пояснила Елена Довгань.

Также она напомнила, что все претензии со стороны МЧС были устранены ещё 6 августа , однако процесс открытия ТЦ постоянно сталкивается с необъяснимыми административными задержками.

«Люди уже просто без средств к существованию. Мы вообще уже не понимаем, что происходит. Поэтому мы просим помощи у Путина, чтобы он нам помог — раз на городском уровне не выходит — разобраться с этой ситуацией», — сообщила Елена Довгань.

Как сообщалось, 10 сентября у ТЦ «Муссон» состоялось собрание работающих в комплексе предпринимателей, у которых создалось впечатление, что единственным способом добиться прогресса в вопросе о закрытых севастопольских ТЦ оказывается непосредственно обращение к Президенту и Правительству России.

Елена Довгань напоминает, что только за три месяца простоя «Муссона» город потерял не менее 100 миллионов рублей налоговых отчислений.