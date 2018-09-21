В оккупированный Крым должны быть сосланы экс-футболисты сборной России Павел Мамаев и Александр Кокорин, которые выступают за клубы «Краснодар» и «Зенит» соответственно.

Накануне они, находясь в московском кафе, избили директора департамента Минпромторга РФ Дениса Пака и гендиректора федерального предприятия «НАМИ» Сергея Гайсина, сообщает ForPost.

В их клубах сообщили, что будут ждать результатов расследования произошедшего.

А жена Павла Мамаева отметила, что оба спортсмена были пьяными, и попросила прощения вместо них.

«Кокорина и Мамаева отправить на исправление в чемпионат Крыма (кто не в курсе, РФС не считает Крым частью России и не включает крымские футбольные команды в чемпионат РФ). Кокорина оправить в «Крымтеплицу», Мамаева в татарский «Кызылташ», — предложил медиа-эксперт Павел Пряников.