В России футбольным хулиганам придумали наказание: ссылка в оккупированный Крым
|10:10 09.10.2018
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|Крым
В оккупированный Крым должны быть сосланы экс-футболисты сборной России Павел Мамаев и Александр Кокорин, которые выступают за клубы «Краснодар» и «Зенит» соответственно.
Накануне они, находясь в московском кафе, избили директора департамента Минпромторга РФ Дениса Пака и гендиректора федерального предприятия «НАМИ» Сергея Гайсина, сообщает ForPost.
В их клубах сообщили, что будут ждать результатов расследования произошедшего.
А жена Павла Мамаева отметила, что оба спортсмена были пьяными, и попросила прощения вместо них.
«Кокорина и Мамаева отправить на исправление в чемпионат Крыма (кто не в курсе, РФС не считает Крым частью России и не включает крымские футбольные команды в чемпионат РФ). Кокорина оправить в «Крымтеплицу», Мамаева в татарский «Кызылташ», — предложил медиа-эксперт Павел Пряников.
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