Представители Саудовской Аравии должны доказать, что журналист Джамаль Хашогги, пропавший неделю назад, покинул консульство страны в Стамбуле.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Hurriyet daily news, передает Европейская правда.

"Мы должны как можно быстрее получить результат от этого расследования. Должностные лица консульства не могут спасти себя, просто сказав: "он ушел", - заявил Эрдоган.

"Если он ушел, то придется доказать это соответствующей видеозаписью. Те, кто спрашивает турецкие власти, где он, должен спросить, что произошло", - добавил президент Турции.

Как сообщалось, турецкие следователи считают, что журналиста-критика саудовского режима Джамаля Хашогги, который в прошлый вторник исчез в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, могли убить.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что лично следит за расследованием исчезновения Хашогги.

8 октября МИД Турции вызвало посла Саудовской Аравии и попросило разрешения на обыск консульства страны в Стамбуле.