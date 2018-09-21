Аннексированный Крым в 2018-2019 годах сможет закупить у России 82,3 тысяч тонн зерна из федерального фонда сельхозпродукции.

Тако распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает QHA.

— Разрешить в 2018-2019 годах реализацию без проведения биржевых торгов пшеницы 3-го, 4-го и 5-го классов из запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, закупленной при проведении государственных закупочных интервенций в 2014-2016 годах, в целях поставки для нужд Республики Крым в объеме до 82,3 тысяч тонн, — сказано в документе.

Отметим, что в аннексированном Крыму в 2018 году из-за засухи собрали 800 тысяч тонн зерна, что вдвое меньше, чем в прошлом году. Так, в 2017 году было собрано 1,6 млн тонн.

Из-за засухи в оккупированном Крыму в 2018 году пострадало 100 тыс. га посевов, в основном — озимых культур. Ориентировочный ущерб составил более 1 млрд рублей.

Цена на пшеницу в оккупированном Крыму по сравнению с прошлогодней поднялась в полтора раза.

В связи с ситуацией на аннексированном полуострове, "глава Крыма" Сергей Аксенов вынужден был просить у России 400 миллионов рублей (около 166 миллионов гривен) для компенсации потерь сельхозпроизводств.

Напомним: Несмотря на большие потери посевов в результате засухи оккупированный Крым продолжит экспорт зерна в Сирию.