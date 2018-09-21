Медведев разрешил Крыму закупить пшеницу в Госфонде России
|09:19 09.10.2018
|0 комментариев
|Крым
Аннексированный Крым в 2018-2019 годах сможет закупить у России 82,3 тысяч тонн зерна из федерального фонда сельхозпродукции.
Тако распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает QHA.
— Разрешить в 2018-2019 годах реализацию без проведения биржевых торгов пшеницы 3-го, 4-го и 5-го классов из запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, закупленной при проведении государственных закупочных интервенций в 2014-2016 годах, в целях поставки для нужд Республики Крым в объеме до 82,3 тысяч тонн, — сказано в документе.
Отметим, что в аннексированном Крыму в 2018 году из-за засухи собрали 800 тысяч тонн зерна, что вдвое меньше, чем в прошлом году. Так, в 2017 году было собрано 1,6 млн тонн.
Из-за засухи в оккупированном Крыму в 2018 году пострадало 100 тыс. га посевов, в основном — озимых культур. Ориентировочный ущерб составил более 1 млрд рублей.
Цена на пшеницу в оккупированном Крыму по сравнению с прошлогодней поднялась в полтора раза.
В связи с ситуацией на аннексированном полуострове, "глава Крыма" Сергей Аксенов вынужден был просить у России 400 миллионов рублей (около 166 миллионов гривен) для компенсации потерь сельхозпроизводств.
Напомним: Несмотря на большие потери посевов в результате засухи оккупированный Крым продолжит экспорт зерна в Сирию.
Ещё на эту тему:
500 предпринимателей оккупированного Севастополя все еще надеются найти справедливость у Путина
Жители оккупированного Севастополя самые необеспеченные в России
Созданная оккупантами «Морская дирекция», отвечавшая за Керченскую переправу, прекращает существование
Дело против капитана крымского судна "Норд" направлено в суд
Оккупированный Армянск снова находится в эпицентре резких запахов. Кто и как травит жителей, до сих пор держится в тайне
Россия совершает преступление против человечности – изменения этнический состав населения в оккупированном Крыму
Медведев распорядился создать в аннексированном Севастополе парк «Патриот» "для воспитания патриотизма"