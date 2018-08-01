Продажа электроэнергии на Кубань не планируется. В оккупированном Крыму не будет избытка электроэнергии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подача выработанной на аннексированном полуострове мощности в объеме 28 МВт в Кубанскую энергосистему, после запуска новых станций, было единичным случаем.

Напомним, ранее замминистра энергетики РФ Андрей Черезов рассказал о возникшем излишке электроэнергии на аннексированном полуострове, который передавался по энергомосту «Крым-Кубань». По его словам, это произошло после запуска в тестовом режиме первых блоков новых ТЭС в Симферополе и Севастополе и первой очереди Сакской ТЭЦ. При этом, Владимир Константинов даже похвастался первой продажей электроэнергии за пределы полуострова.

«В Крыму не каждый день потребляется одинаковое количество электроэнергии. Это зависит и от температурного режима, и от количества объектов, которые постепенно вводятся в эксплуатацию. Электроэнергия (вырабатываемая ТЭЦ) будет полностью потребляться в Крыму и ее будет даже не хватать в некоторых местах. Особенно когда начинается отопительный сезон», – сообщили корреспонденту РИА «Новый День» в компании «КрымТЭЦ».

Вместе с тем, в компании назвали подачу 28 МВт по энергомосту «большой победой», которая, при этом, все равно никак не свидетельствует об избытке электроэнергии.

Накануне директор «КрымТЭЦ» Тарас Целый сообщил об отставании по срокам в строительстве второй очереди новой электростанции в Саках из-за задержек с поставками оборудования.

Работы по возведению паротурбинного комплекса должны быть завершены в ноябре.

