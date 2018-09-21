Жители оккупированного Севастополя самые необеспеченные в России

08:35 09.10.2018 0 комментариев Крым

Аннексированный Севастополь стал аутсайдером среди крупных российских городов по уровню зарплаты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», город моряков занимает 99-е место в рейтинге по заработной плате, который составили эксперты «РИА Рейтинг».

При составлении рейтинга было рассчитано соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора. Последнее место в списке занял город Шахты (Ростовская область) – большинству его жителей довольно сложно содержать детей, а также накопить на квартиру или машину.

В то же время, как считают эксперты, в оккупированном Севастополе ценовую политику формируют военные и туристы, а зарплаты военных в статистике не учитываются.

Согласно данным рейтинга, другой крупный город аннексированного полуострова – Симферополь, разместился на 80-й строчке в списке.

В тройку лидеров эксперты поместили Южно-Сахалинск, Салехард и Сургут – зарплаты в этих городах позволяют приобретать от 3,2 до 3,58 фиксированных наборов товаров и услуг.

В оккупированном Севастополе этот показатель составляет 1,41.

Напомним, ранее аннексированный Севастополь признали лидирующим регионом России по недоступности жилья – город возглавил рейтинг по самой высокой стоимости недвижимости на вторичном рынке.
 



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