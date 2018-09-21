Созданная оккупантами «Морская дирекция», отвечавшая за Керченскую переправу, прекращает существование
|08:15 09.10.2018
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|Крым
Созданная оккупантами ООО «Морская дирекция», которая в течение трех лет контролировала паромную переправу через Керченский пролив, подлежит ликвидации через три недели.
Напомним, минтранс страны агрессора выдал разрешение на проезд с 1 октября большегрузного транспорта по Керченскому мосту, но бензовозы в это разрешение не попали, передает Новый День.
При этом «Морская дирекция» не имела специальной лицензии на перевозку опасных грузов, к которым относятся и горюче-смазочные материалы и сжиженный газ и не возила их.
Все это время газо- и бензовозы переправлялись с материка в оккупированный Крым компанией «Крымские грузовые линии», которая зарегистрирована в Темрюке. В порту Кавказ эти автоцистерны на отдельный паром попадают с отдельного причала №24.
После того, как грузовики с продуктами и стройматериалами поехали по мосту, здесь ничего не изменилось. Сегодня, например, опасные грузы с таманского берега в Рыбный порт аннексированной Керчи перевозят три парома.
Паромы не принадлежат ни оккупированному Крыму, ни «Морской дирекции», где они работали по договорам. Теперь их дальнейшее использование зависит от решения судовладельцев.
Что касается самой «Морской дирекции», то, как сообщили на предприятии, ее персонал уже «сокращен до количества, необходимого для обслуживания паромной переправы с учетом потребностей транспортного комплекса». Все компенсации, положенные уволенным сотрудникам, выплачены.
А с 15 октября она ликвидируется, все оставшиеся на сегодняшний день сотрудники будут сокращены.
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