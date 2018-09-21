Подразделения соединения материально-технического обеспечения (МТО) Черноморского флота РФ принимают участие в специальном учении на полигоне в оккупированном Крыму.

К учению привлечено порядка 500 военнослужащих и более 200 единиц специальной техники материально-технического обеспечения, в том числе подвижный хлебозавод, автомобильные и прицепные кухни ПАК-200, КП-130, банно-прачечный комбинат, ремонтно-эвакуационные машины, многоосная тяжёлая колёсная техника, автоцистерны и топливозаправщики, а также бортовые тягачи и грузовые автомобили на базе автомобилей КамАЗ и Урал, сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Руководит учением заместитель командующего Черноморским флотом РФ по материально-техническому обеспечению капитан 1 ранга Владимир Горев.

На начальном этапе учения были отработаны вопросы подъема подразделений по тревоге, подготовка техники, военнослужащих к маршу и совершение марша колонной военной техники в район проведения учения.

Непосредственно на полигоне подразделения МТО отработают доставку силам питьевой и технической воды, продовольствия, обмундирования, боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Специалисты продовольственной службы отработают организацию и приготовление горячего питания в полевых условиях на полевых кухнях, а также порядок развёртывания передвижного хлебозавода с последующей практической выпечкой хлеба.

Специалисты вещевой службы развернут подвижный банно-прачечный комбинат для стирки обмундирования, а также помывки военнослужащих в полевых условиях.

Специалисты ремонтных подразделений проведут отработают эвакуацию с дальнейшим ремонтом и техническим обслуживанием неисправной боевой техники подразделений.

Учение соединения материально-технического обеспечения Черноморского флота РФ продлится до конца недели и завершится возвращением специальной техники и военнослужащих в пункт постоянной дислокации.

Напомним: Черноморский флот РФ провел учения боевых расчетов мобильных береговых противокорабельных комплексов «Бал» и «Бастион» и артиллерийских комплексов «Берег».