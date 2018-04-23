Первый день осенней сессии ПАСЕ нанес несколько поражений Российской Федерации.

Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV по скайп-связи сообщил заместитель председателя постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Георгий Логвинский, передает корреспондент Укринформа.

"Первый день ПАСЕ нанес несколько сильных поражений Российской Федерации. Первое – это план применить всю схему в очень закрытом режиме, исключительно чтобы комитет принимал решение об изменении регламента. Это им не удалось. Второе – они предоставили юридическое заключение, в котором предполагается, что санкции вообще нельзя применять и нужно согласовывать с комитетом министров Совета Европы. Этот вывод также был раскритикован ПАСЕ", – сказал он.

Также Логвинский добавил, что в понедельник политическая группа Европейской народной партии (ЕНП) избрала президента. Им стал польский депутат, который открыто и прямо называет Россию агрессором.

Кроме того, должность вице-президента ЕНП досталась ему: "И это еще раз будут иметь последствия для Российской Федерации о том, что мы каждый день будем поднимать вопрос Крыма, Донбасса", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 8-12 октября в Страсбурге проходит осенняя сессия ПАСЕ.

Во вторник, 9 октября, депутаты проведут дебаты и голосование по предложениям в отношении отзыва или пересмотра полномочий и/или прав относительно представительства и участия национальных делегаций, а также относительно прав голоса членов и процедуры голосования национальных делегаций.

Как известно, данный вопрос поднят в ПАСЕ в связи с ограничением прав российской делегации, которая продолжается с 2014 года после начала агрессии России против Украины. С тех пор РФ прекратила платить взносы в бюджет Совета Европы.

Ныне в Совете Европы и в ПАСЕ действует пророссийское лобби, включая некоторых представителей руководства организаций, которое стремится восстановить полномочия российской делегации.

В среду, 10 октября, Ассамблея проведет срочные дебаты по России.

Напомним: Группы либералов и консерваторов в ПАСЕ проголосовали против решения, которое может снять санкции с России.