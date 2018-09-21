Украинская делегация в Организации Объединенных Наций обвинила российскую сторону в нарушении Конвенции ООН по морскому праву из-за ее самовольных действиях в Азовском море, которые приводят, в том числе, к блокированию морских сообщений.

С таким заявлением Украина выступила на заседании Шестого комитета Генассамблеи ООН в понедельник, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Нынешней целью России после временной оккупации Крыма является установление контроля над Азовским морем. Незаконно построив мост через Керченский пролив, РФ начала систематически нарушать свободу международной навигации для украинских и иностранных судов", - заявила украинская сторона.

Причем было акцентировано, что это также является грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

"Такие грубые действия должны пресекаться как незаконные, в том числе в рамках этой Конвенции", - подчеркнули в украинской миссии.

В этой связи Украина призвала государства-члены ООН осуществить срочные шаги для прекращения агрессии, а также предотвращения опасности, которую создает российская сторона в этом регионе.

Шестой комитет Генассамблеи ООН является основным форумом для рассмотрения правовых вопросов. Все государства-члены Организации уполномочены быть представленными в Комитете.

Напомним:

Депутаты Европейского парламента на заседании 23 октября будут обсуждать ситуацию в Азовском море.