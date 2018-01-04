Молдова, Грузия и Украина начинают мыслить стратегически и действовать как один регион.

Такое заявление прозвучало на первом заседании Межпарламентской ассамблеи Молдовы, Грузии, Украины, которое проходит сегодня в Тбилиси, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Управление парламента по связям с общественностью, информирует DESCHIDE.MD.

Председатель Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Евгений Карпов говорил о безопасности в регионе и о рисках, связанных с несанкционированным нахождением российских войск и вооружений, энергетической безопасности и важности поддержки ЕС.

Депутат Михаела Спэтарь отметила, что нападкам пропаганды подвержены основные демократические ценности, в настоящее время в Молдове нет безопасного информационного пространства. Парламент, уточнила она, принял меры по борьбе с пропагандой в национальном законодательстве, которые призваны ограничить пропаганду извне. «Нам необходимо работать сообща на трехсторонней совместной платформе, где мы можем своевременно обмениваться информацией и определять меры по противодействию дезинформации», - заявила молдавский депутат.

На первом заседании МПА трех стран депутаты обсудили вопросы безопасности в регионе, влияние России и последствия военной агрессии, разработку и реализацию общей политики безопасности. Кроме того, широко обсуждался вопрос дезинформации и пропаганды, которая является одной из самых больших проблем в регионе. Выступавшие признали необходимость координации действий и сотрудничества для выявления и продвижения общих решений, которые эффективно противодействуют информационным проблемам, с которыми сталкиваются Молдова, Грузия и Украина.

Делегацию Республики Молдова на заседании МПА Молдовы, Грузии, Украины возглавляет спикер Андриан Канду. В нее также входят глава Комиссии по внешней политике и европейской интеграции Виолетта Иванова, председатель Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Евгений Карпов, народные избранники Михаела Спэтарь, Григоре Кобзак. Делегация парламента РМ находится в Грузии 5-7 октября.

Инициатива по созданию Межпарламентской ассамблеи Молдовы, Грузии, Украины была выдвинута ​​на первой межпарламентской конференции высокого уровня, состоявшейся в марте в Кишинэу, когда спикеры законодательных форумов трех стран обязались объединить усилия по продвижению общей политики в области защиты и безопасности.