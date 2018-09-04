Украинские военнослужащие примут участие в крупнейших стратегических военных учениях НАТО - Trident Juncture 2018, которые стартуют в Норвегии с 25 октября.

Об этом сообщается на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, передает Флот - 2017.

По легенде учений, коалиция НАТО проводит масштабную военную операцию по освобождению незаконно оккупированной северной части Норвегии.

«Агрессором выступает выдуманная страна «Муринус», по очертаниям которой легко угадывается наш северный сосед», - отметили в Генштабе ВСУ.

Пятеро украинских офицеров привлечены к работе в секциях штаба многонациональной коалиции, они прошли этапы теоретической подготовки и оперативного слаживания и отправятся выполнять задачи по своим направлениям в Неаполе, Рамштайне и Ставангере.

Активная фаза Trident Juncture 2018 с участием 45-тысячного контингента войск продлится до 7 ноября. Кроме 29 стран Альянса в обучении примут участие воинские подразделения из Швеции и Финляндии.

Командно-штабная фаза учений продлится до третьей декады ноября в органах управления и учебных центрах Альянса от итальянской провинции Кампания до норвежских фюльке Трёмсо та Финмарк.