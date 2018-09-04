Учения НАТО Trident Juncture 2018: ВС Украины будут «освобождать» незаконно оккупированную территорию
|21:38 08.10.2018
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|Украина
Украинские военнослужащие примут участие в крупнейших стратегических военных учениях НАТО - Trident Juncture 2018, которые стартуют в Норвегии с 25 октября.
Об этом сообщается на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, передает Флот - 2017.
По легенде учений, коалиция НАТО проводит масштабную военную операцию по освобождению незаконно оккупированной северной части Норвегии.
«Агрессором выступает выдуманная страна «Муринус», по очертаниям которой легко угадывается наш северный сосед», - отметили в Генштабе ВСУ.
Пятеро украинских офицеров привлечены к работе в секциях штаба многонациональной коалиции, они прошли этапы теоретической подготовки и оперативного слаживания и отправятся выполнять задачи по своим направлениям в Неаполе, Рамштайне и Ставангере.
Активная фаза Trident Juncture 2018 с участием 45-тысячного контингента войск продлится до 7 ноября. Кроме 29 стран Альянса в обучении примут участие воинские подразделения из Швеции и Финляндии.
Командно-штабная фаза учений продлится до третьей декады ноября в органах управления и учебных центрах Альянса от итальянской провинции Кампания до норвежских фюльке Трёмсо та Финмарк.
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