Черноморский флот РФ провел учения боевых расчетов мобильных береговых противокорабельных комплексов «Бал» и «Бастион» и артиллерийских комплексов «Берег».

Об этом сообщается на сайте минобороны РФ, передает Флот - 2017.

В рамках командно-штабного учения войск Южного военного округа (ЮВО), личный состав мобильных береговых противокорабельных комплексов «Бал» и «Бастион», самоходных артиллерийских комплексов «Берег» соединения Черноморского флота РФ уничтожили корабли условного противника.

По легенде учения, десантный отряд противника с надводными кораблями поддержки подходит к берегу с целью высадки тактического десанта.

Боевым расчётам самоходных артиллерийских комплексов «Берег», поставлена задача предотвратить высадку десанта огнем артиллерии, а расчётам мобильных береговых противокорабельных комплексов «Бал» и «Бастион» нанести массированный ракетный удар по кораблям поддержки условного противника.

Ранее в ходе учения, артиллерийские расчеты отработали вопросы по развертыванию самоходных артиллерийских комплексов «Берег» как на подготовленных, так и неподготовленных позициях, расчёты противокорабельных комплексов «Бал» и «Бастион» в свою очередь, привели комплексы к бою, выполнили поиск целей и выполнили электронные пуски ракет (без фактической стрельбы) по обнаруженным морским целям.

Для оценки точности и обслуживания стрельбы, а также для разведки и обнаружения надводных целей, в ходе учения были использованы беспилотные летательные аппараты. Напомним, в оккупированном Крыму на захваченном полигоне «Опук» в течение первой декады октября оккупанты проводят дивизионные и бригадные тактические учения с участием 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, а также морской авиации и пехоты Черноморского флота.

Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными.