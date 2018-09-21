В оккупированном Крыму: расчеты комплексов «Берег», «Бал» и «Бастион» оккупантов провели стрельбы
|21:13 08.10.2018
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|Крым
Черноморский флот РФ провел учения боевых расчетов мобильных береговых противокорабельных комплексов «Бал» и «Бастион» и артиллерийских комплексов «Берег».
Об этом сообщается на сайте минобороны РФ, передает Флот - 2017.
В рамках командно-штабного учения войск Южного военного округа (ЮВО), личный состав мобильных береговых противокорабельных комплексов «Бал» и «Бастион», самоходных артиллерийских комплексов «Берег» соединения Черноморского флота РФ уничтожили корабли условного противника.
По легенде учения, десантный отряд противника с надводными кораблями поддержки подходит к берегу с целью высадки тактического десанта.
Боевым расчётам самоходных артиллерийских комплексов «Берег», поставлена задача предотвратить высадку десанта огнем артиллерии, а расчётам мобильных береговых противокорабельных комплексов «Бал» и «Бастион» нанести массированный ракетный удар по кораблям поддержки условного противника.
Ранее в ходе учения, артиллерийские расчеты отработали вопросы по развертыванию самоходных артиллерийских комплексов «Берег» как на подготовленных, так и неподготовленных позициях, расчёты противокорабельных комплексов «Бал» и «Бастион» в свою очередь, привели комплексы к бою, выполнили поиск целей и выполнили электронные пуски ракет (без фактической стрельбы) по обнаруженным морским целям.
Для оценки точности и обслуживания стрельбы, а также для разведки и обнаружения надводных целей, в ходе учения были использованы беспилотные летательные аппараты. Напомним, в оккупированном Крыму на захваченном полигоне «Опук» в течение первой декады октября оккупанты проводят дивизионные и бригадные тактические учения с участием 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, а также морской авиации и пехоты Черноморского флота.
Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными.
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