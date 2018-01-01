В Греции начали расследование о нецелевом использовании средств ЕС для беженцев

20:48 08.10.2018 0 комментариев Греция

В Греции начали расследование подозрений в неправомерном распределении средств Евросоюза, полученных на преодоление последствий миграционного кризиса.

Об этом сообщает Prothotema, передает Европейская правда.

Прокурор Афин инициировал судебное расследование на основании публикаций в греческих СМИ. Предварительное расследование должно определить суть жалоб и возможные должностные преступления.

Сообщается, что прокуратура уже начала вызывать свидетелей, среди которых генерал-лейтенант Андреа Елиопулос, бывший директор агентства по приему беженцев.

Елиопулос руководил потоками беженцев и миграционными центрами на островах Лесбос, Хиос, Самос, Лерос, Кос и Эврос. В СМИ он признал, что есть свидетельства большой бесхозяйственности со стороны Минобороны и других госорганов, которые управляют средствами из фондов ЕС.

Елиопулос в прошлую пятницу подал в отставку, а министр иммиграционной политики Димитрис Вицас сразу же назвал эти обвинения ложными.

Ранее подобное расследование начало Европейское агентство по борьбе с мошенничеством (OLAF).

Напомним, афинская газета Fileleftheros сообщила, что министр обороны Панос Камменос часть средств ЕС отдал в качестве контрактов компаниям своих близких друзей.

Камменос отрицал любые правонарушения и подал жалобу о клевете, что привело к аресту трех журналистов. Критики обвинили его в попытке подавить свободу слова в стране. Журналистов освободили на следующий день.

Информация о неправильном управлении миграционными фондами в Греции начала появляться с 2017 года, когда гуманитарная организация "SolidarityNow" потребовала провести расследование в отношении плохих условий для жизни беженцев, несмотря на огромное финансирование со стороны ЕС.

Греция в целом получила от ЕС 1,6 млрд евро для преодоления миграционного кризиса. По некоторым данным, беженцы получили только 25% от общего объема выплат помощи Греции.



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