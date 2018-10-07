Freedom House передает информацию о заключенных в оккупированном Крыму в Конгресс США
|20:23 08.10.2018
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|Крым
Международная неправительственная правозащитная организация Freedom House не только собирает информацию о заключенных в аннексированном Крыму, но и передает ее в Конгресс США.
Об этом в комментарии «Радіо Свобода» сообщил президент организации Freedom House Майкл Абрамовитц, передает GuildHall.
По словам главы организации, во время его визита в Украину прошла встреча с родственниками украинцев, незаконно удерживаемых в России, на неподконтрольной Украине части Донбасса и в аннексированном Крыму.
«Истории этих людей трогают, но, к сожалению, их почти не знают за пределами Украины. Иногда складывается впечатление, что об аннексированном Крыме просто забывают ‒ а там в заключении десятки людей! Наша организация не только собирает информацию о них, но и передает информацию, например, в Конгресс США», – подчеркнул Абрамовитц.
Он также заявил, что провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко, на которой Порошенко выразил надежду на поддержку со стороны Freedom House в вопросах освобождения украинских заложников и политических заключенных, содержащихся в России, на оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму.
Отметим, в Нью-Йорке в доме конференций ООН 27 октября 2017 года украинские правозащитники провели брифинг, на котором рассказали об «ухудшении ситуации с правами человека в Крыму».
Правозащитники обратили внимание на «увеличение политически мотивированных преследований, незаконные методы расследований, пытки и психологическое давление, милитаризацию полуострова, незаконный призыв украинских граждан на службу в российскую армию, преследование крымчан за участие в мирных собраниях».
По данным активистов Крымской правозащитной группы, с момента аннексии Крыма Россией пропали 44 крымчанина. 17 людей нашли, 19 – до сих пор считаются пропавшими без вести, 6 – были найдены мертвыми, еще двое – находятся в местах лишения свободы.
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