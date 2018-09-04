Вперше за 20 років до України завітали американські винищувачі F-15 Авіації Національної гвардії штату Каліфорнія зі 144 винищувального крила.

Вони візьмуть участь у найбільших міжнародних авіаційних навчаннях з часів Незалежності України “Чисте небо 2018”, повідомляє Український мілітарний портал.

До цього американські винищувачі F-15 відвідували Україну 20 років тому – з 10 по 14 червня 1997 року по програмі “споріднених авіабаз” прилетіли 4 F-15E в супроводі літака-заправника KC-135 з бази Сеймур-Джонс, США.

McDonnell Douglas F-15 американський всепогодний тактичний винищувач четвертого покоління. Призначений для завоювання переваги в повітрі. Прийнятий на озброєння в 1976 році.

Міжнародні навчання “Чисте небо 2018” відбуватимуться у Вінницькій та Хмельницькій областях із 8-го до 19 жовтня.

На наймасштабніші міжнародні авіаційні навчання “Чисте небо – 2018” в Україні прибудуть учасники з США, Румунії, Польщі, Королівства Бельгії, Королівства Данії, Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, королівства Нідерландів, Грецької Республіки та Естонської Республіки.

Загалом у “Чистому небі” буде залучено понад 40 літальних апаратів, десятки зенітних ракетних комплексів і засобів Радіо-технічних військ.