В Тбилиси состоялась инаугурационная сессия Межпарламентской ассамблеи Грузии, Молдовы и Украины
|19:29 08.10.2018
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|Грузия
Первое пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи Грузии, Молдовы и Украины состоялось в Тбилиси 5-6 октября.
Главы парламентов Грузии, Молдовы и Украины Ираклий Кобахидзе, Андриан Канду и Андрей Парубий 5 октября подписали устав Ассамблеи, который подчеркивает важность такого сотрудничества, передает Civil.ge.
Выступая перед депутатами, Ираклий Кобахидзе заявил, что цель Ассамблеи заключается в том, чтобы «совместно защитить интересы наших стран и лучше координировать наши позиции в различных многосторонних парламентских форматах», а также в том, чтобы поделиться опытом реформ и совместными усилиями добиться преобразования соглашений об ассоциации с ЕС в перспективу членства в ЕС.
Руководители трех парламентов 9 июня подписали в Киеве Соглашение о создании Межпарламентской ассамблеи. Ассамблея ставит свое целью дальнейшее углубление сотрудничества и диалога между странами, укрепление межпарламентских отношений и обсуждение вопросов, входящих в трехсторонние интересы.
На совместной пресс-конференции 5 октября Андриан Канду заявил, что в ходе совместной работы парламенты трех стран будут делиться друг с другом опытом и знаниями, чтобы изыскать пути обеспечения безопасности трех стран и всего региона.
По информации пресс-службы председателя Верховной рады Украины, Андрей Парубий призвал коллег «укреплять друг друга» на пути вступления в ЕС.
«Взаимная поддержка, взаимная помощь и единство — ключ к успеху», — заявил он.
Пленарное заседание Ассамблеи совпало с встречей глав правительств государств-членов ГУАМ — Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы, которая состоялась 5 октября в Кишиневе, и на которой обсудили вопросы расширения формата сотрудничества.
Напомним: В ходе пресс-конференции премьеры ГУАМ, сталкивающиеся с российской агрессией, выступили на разных языках.
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