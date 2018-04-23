Группы либералов и консерваторов в Парламентской ассамблее Совета Европы на своих заседаниях в понедельник приняли решение не поддерживать изменения санкционной процедуры ПАСЕ.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Группа консерваторов не будет голосовать за решение, которое может привести к восстановлению полноценного участия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы без выполнения россиянами ни одного из требований ПАСЕ, рассказали ЕП несколько собеседников в составе группы.

Народный депутат Алексей Гончаренко (БПП) уточнил, что консерваторы намерены сначала попробовать отправить проект решения на доработку в комитет, а если это не будет иметь успеха - то проголосуют против него.

Группа либералов будет голосовать за безальтернативное отклонении доклада, рассказала член этой группы Елена Сотник ("Самопомощь"). "Мы не на базаре и ценностями не торгуем", - прокомментировала она решение группы.

Консерваторы попытаются договориться с либералами об общей позиции.

"Мы, консерваторы, решили связаться с АЛДЕ (группой либералов) и предложить им поддержать нашу идею о возвращении доклада в комитет, а если это предложение не пройдет в зале, то в конце концов будем голосовать вместе с ними против доклада в целом", - отметил Гончаренко.

Поддержка 2 из 6 политических групп увеличивает шансы на то, что противникам России удастся собрать блокирующее меньшинство (для этого достаточно трети голосов).

Крупнейшая группа ПАСЕ, Европейская народная партия, пока не приняла позицию по этому поводу, партийное голосование запланировано на вечер.

Во фракциях социалистов, левых и свободных демократов большинство депутатов, скорее всего, поддержат возвращение РФ.

Напомним: В соцсетях запускают акцию, чтобы предотвратить возвращение россиян в ПАСЕ.