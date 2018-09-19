Россия готова на все, чтобы нарушить единство ЕС - уверен Глава Евросовета
|18:39 08.10.2018
|0 комментариев
|Россия
Россия под руководством президента Владимира Путина представляет серьезную угрозу единству Евросоюза.
Уверенность в этом председатель Европейского совета Дональд Туск высказал в субботу, 6 октября, на конференции в Папском университете Иоанна Павла II в Кракове на юге Польши, сообщает Deutsche Welle.
"Наша проблема - это Россия, которая подрывает в Европе все что может. Я могу привести многочисленные примеры, чтобы доказать, что русские не остановятся ни перед чем, чтобы ослабить европейское единство", - заявил Туск.
По словам главы Евросовета, существуют "очень четкие следы вмешательства России в кампанию в ходе референдума по "Брекзиту", а также в конфликт выступающей за независимость Каталонии с Мадридом.
Дональд Туск также привел в пример ситуацию с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери и приписываемую Москве кибератаку на серверы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.
Резюмируя все вышесказанное, Туск отметил: "Есть люди, которые считают, что закат Европы неизбежен, и, к сожалению, у них достаточно аргументов в поддержку этого тезиса".
Глава Евросовета оговорился, что "не одержим антироссийской" риторикой, однако добавил при этом: "Если для кого-то основным политическим приоритетом и является расколоть Европу, то это, безусловно, Россия".
Ещё на эту тему:
Белый дом принял решение о военной базе США в Польше
США пригрозили России морской блокадой - Москва "обескураженна"
Литва призывает ПАСЕ не возвращать российскую делегацию
В США заявили о готовности вводить санкции против лиц, приближенных к президенту РФ
В Средиземное море вошла авианосная группа ВМС США