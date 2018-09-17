Суд открыл апелляционное производство по жалобе ВТБ Банка в разбирательстве с бывшими собственниками ПриватБанка.

Верховный суд 1 октября открыл апелляционные производства по делу N796/165/18 по апелляционным жалобам ВТБ Банка и одного физлица на определения Апелляционного суда Киева от 5 и 25 сентября.

Об этом пишет FinClub, сообщает LIGA.net.

Речь идет о том, что 25 сентября Апелляционный суд Киева одобрил ходатайство экс-главы ПриватБанка Александра Дубилета и 18 компаний, связанных с экс-собственниками ПриватБанка, и разрешил взыскать активы РФ в Украине.

Апелляционный суд Киева 5 сентября арестовал по иску Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова акции украинских "дочек" российских банков с государственным капиталом: ВТБ Банка, Проминвестбанка и Сбербанка.

Определение было принято в связи с заявлением об обеспечении иска о признании и выполнении решения гаагского суда от 2 мая о взыскании с РФ компенсации за недвижимое имущество.

Указанным банкам суд запретил осуществлять ликвидацию или реорганизацию юридического лица, а также любые действия, направленные на отчуждение движимого и недвижимого имущества, в том числе, по договорам купли-продажи, обмена, дарения и т.д.

Верховный суд отказался отменять арест активов российских госбанков.

Гаагский арбитраж ранее сообщил о вынесении решения в пользу истцов (т.е., бывших совладельцев ПриватБанка) по этому делу, однако его детали отсутствовали. Согласно регламенту UNCITRAL, арбитражное решение излагается в письменной форме и является окончательным обязательным для сторон. Стороны обязуются выполнять арбитражное решение без промедления.

Истцы инициировали разбирательство против РФв Гааге 19 июня 2015 года на основании соглашения между правительствами РФ и Украины от 27 ноября 1998 года о защите инвестиций российско-украинского двустороннего инвестдоговора (ДИД) и в соответствии с регламентом UNCITRAL. Они указывали, что РФ нарушила свои обязательства путем принятия с августа 2014 года мер, которые препятствовали их инвестициям в находящиеся в Крыму объекты недвижимости и в конечном счете привели к экспроприации этих инвестиций.

Среди истцов - компании Аэробуд, Крым Девелопмент, Нива-тур, УБК-Инвест, Эдельвейс-2000, Планета, Приватофис, Приватлэнд, Дан-Панорама, Санаторий Энергетик, Финансовый капитал и Финансовый вектор. Некоторые из них связаны с Коломойским.