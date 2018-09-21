Російські тюремники підтвердили, що збиралися насильно годувати Сенцова
|16:38 08.10.2018
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|Крым
Заступник директора Федеральної служби Росії з виконання покарань Валерій Максименко підтвердив, що медпрацівники ФСВП спільно з колегами із цивільної лікарні міста Лабитнангі готувалися переходити до примусового годування ув’язненого в російській колонії українського режисера Олега Сенцова.
В інтерв’ю російській газеті «Известия» Максименко пояснив, що такі заходи були потрібні, «щоб зберегти йому (Сенцову – ред.) життя», повідомляє Радіо Свобода.
«А погрози примусового харчування – ну як можна називати погрозою введення хворого в курс лікування? У даному випадку Сенцову сказали, що за його життя і здоров’я будуть боротися і померти не дадуть. Інше було на його розсуд», – розповів російський чиновник.
Він додав, що якби Сенцов не припинив голодування, то «міг стати не просто «овочем», а навіть «рослиною».
Раніше стало відомо, що Олег Сенцов 6 жовтня припинить голодування, яке він тримав від 14 травня. Він назвав це «вимушеним заходом через загрозу насильницького годування».
Amnesty International заявила, що примусове годування є катуванням.
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Олег Сенцов повідомив, що припинить голодування 6 жовтня – відео
5 жовтня російські тюремники заявили, що Сенцов «письмово погодився на прийом їжі».
Адвокат Дмитро Дінзе і сестра Сенцова Наталія Каплан повідомили, що у засудженого режисера почала розкладатись печінка і можуть відмовити нирки. На думку російських лікарів, Сенцов може не пережити вихід із голодування.
Із вимогою негайно звільнити Сенцова в останні місяці виступили понад 100 діячів світової культури, правозахисники і лідери країн Заходу.
Український кінорежисер, кримчанин Олег Сенцов засуджений у Росії на 20 років позбавлення волі за звинуваченням у підготовці терактів в окупованому Криму. Режисер відкидає звинувачення, його захист і правозахисники називають їх політично мотивованими.
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