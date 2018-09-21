Дело против капитана крымского судна "Норд" направлено в суд

17:24 08.10.2018 0 комментариев Крым

Обстоятельства совершения преступлений капитаном судна "Норд" подтверждается собранными в ходе досудебного расследования доказательствами.

Прокуратура АР Крым направила в суд для определения подсудности уголовное производство в отношении капитана крымского судна "Норд", который подозревается в занятии незаконным рыбным промыслом и въезде на оккупированную территорию.

Об этом собщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры АРК.

Как сообщается, капитан судна "Норд" умышленно нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью незаконного рыбного промысла. 

Обстоятельства совершения преступлений капитаном судна "Норд" подтверждается собранными в ходе досудебного расследования доказательствами, в частности, выводами экспертизы (инженерно-экологической), показаниями свидетелей и тому подобное. 

Стоит отметить, что Апелляционный суд Киева будет определять какой именно суд будет рассматривать дело по существу. 

Напомним: Суд закрыл дело в отношении моряков, а прокуратура завершила следствие по делу капитана “Норда”.



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