Власти Турции из-за ситуации с пропавшим журналистом The Washington Post Джамалем Хашшоги направили запрос послу Саудовской Аравии в Анкаре Валиду Бин Абдулу Карим Эль-Крейджи на обыск консульства в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телеканал NTV.

Указано, что ранее саудовский принц Мухаммед бен Сальман в интервью Bloomberg сказал, что готов допустить представителей Турции в консульство для проведения обыска, "если они попросят".

Напомним, агентство Reuters, ссылаясь на свои источники среди турецких должностных лиц, писало, что известного саудовского журналиста Джамаля Хашогги, который исчез во время посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, убили в дипучреждении.

Отмечалось, что его тело тайно вывезли с территории консульства.

Турция расследует исчезновение известного саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Так, полиция предполагает, что журналист был убит на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

По данным издания The Washington Post, следователи подозревают, что в Турцию из Саудовской Аравии "для запланированного убийства" прибыла группа из 15 человек, которые убили журналиста в консульстве в начале недели. Эти люди в тот же день покинули Турцию.