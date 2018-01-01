Турция запрашивает обыск в консульстве Саудовской Аравии из-за пропажи журналиста The Washington Post

16:59 08.10.2018 0 комментариев Турция

Власти Турции из-за ситуации с пропавшим журналистом The Washington Post Джамалем Хашшоги направили запрос послу Саудовской Аравии в Анкаре Валиду Бин Абдулу Карим Эль-Крейджи на обыск консульства в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телеканал NTV.

Указано, что ранее саудовский принц Мухаммед бен Сальман в интервью Bloomberg сказал, что готов допустить представителей Турции в консульство для проведения обыска, "если они попросят".

Напомним, агентство Reuters, ссылаясь на свои источники среди турецких должностных лиц, писало, что известного саудовского журналиста Джамаля Хашогги, который исчез во время посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, убили в дипучреждении.

Отмечалось, что его тело тайно вывезли с территории консульства.

Турция расследует исчезновение известного саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Так, полиция предполагает, что журналист был убит на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

По данным издания The Washington Post, следователи подозревают, что в Турцию из Саудовской Аравии "для запланированного убийства" прибыла группа из 15 человек, которые убили журналиста в консульстве в начале недели. Эти люди в тот же день покинули Турцию.



Ещё на эту тему:

23:44 18.12.2017
В Турции суд освободил немецкую журналистку, но запретил покидать страну
16:37 21.11.2017
В Турции редактора оппозиционного издания осудили на три года за твит
09:06 25.07.2017
ОБСЕ: Турция должна освободить журналистов и провести реформу для защиты свободы СМИ
23:37 24.07.2017
За год в Турции задержано 318, заключено под стражу 103 журналиста
08:04 26.06.2017
Спецдокладчик ООН: Ситуация со свободой слова в Турции - худшая в современной истории страны
08:01 21.04.2017
Больше всего права журналистов в Восточной Европе ущемляются в Турции - СЕ
19:58 30.03.2017
Восемь журналистов Anadolu задержаны за использование приложения ByLock
12:46 15.12.2016
Турция стала лидером по количеству заключенных журналистов
11:36 29.07.2016
ООН и ОБСЕ обвиняют Турцию в преследовании СМИ
11:16 27.07.2016
В Турции арестованы 47 журналистов
08:51 10.05.2016
Президент Турции подал в суд на главу немецкого медиахолдинга за поддержку сатирика / Видео
08:58 25.04.2016
СМИ: посла Нидерландов вызвали в МИД Турции из-за карикатур на Эрдогана
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:40 03.10.2018
Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
20:59 01.10.2018
За оккупацией азербайджанских территорий стоит Россия и переговоры должны вестись с Россией - Депутат Милли Меджлиса
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
13:43 21.09.2018
Министр обороны Азербайджана встретился с заместителем генерального секретаря НАТО
Все новости страны
Армения Армения
14:56 05.10.2018
Армения будет производить часть технических средств для модернизации танков Т-72
12:30 04.10.2018
Президент Армении не подпишет препятствующий роспуску парламента законопроект, - СМИ
07:43 03.10.2018
В столице Армении проходит массовая протестная акция с требованиями объявления досрочных парламентских выборов
20:45 02.10.2018
До конца года, по всей вероятности, состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана
Все новости страны
Болгария Болгария
07:21 08.10.2018
В Болгарии убили журналистку, расследовавшую махинации в ЕС
18:18 05.10.2018
Болгарская церковь отказалась от идеи РПЦ провести Всеправославный собор из-за украинской автокефалии
13:35 02.10.2018
Болгария закупит новые истребители и снимет с вооружения российские МиГ
14:50 28.09.2018
Болгария попытается договориться с РФ о снижении цены на газ
Все новости страны
Греция Греция
20:48 08.10.2018
В Греции начали расследование о нецелевом использовании средств ЕС для беженцев
09:47 03.10.2018
У берегов Греции задержали украинское судно с 65 нелегалами на борту
17:59 01.10.2018
Референдум в Македонии: обе стороны говорят о победе, вопрос решит парламент
07:59 01.10.2018
Три человека считаются пропавшими без вести после урагана "Ксенофон" в Греции.
Все новости страны
Грузия Грузия
19:29 08.10.2018
В Тбилиси состоялась инаугурационная сессия Межпарламентской ассамблеи Грузии, Молдовы и Украины
16:19 05.10.2018
Россия обвинила США в разработке биологического оружия в Грузии
09:24 04.10.2018
НАТО усиливает сотрудничество с Грузией из-за действий России
19:27 02.10.2018
Грузии не придется делать выбор между территориальной целостностью и членством в НАТО
Все новости страны
Молдова Молдова
19:12 05.10.2018
В ходе пресс-конференции премьеры ГУАМ, сталкивающиеся с российской агрессией, выступили на разных языках / Видео
19:22 04.10.2018
Парламент Молдовы переголосовал -- Додон обязан признать 9 мая — Днем Европы
07:27 04.10.2018
Молдова впервые утвердила военную стратегию
19:09 03.10.2018
Москва и Тирасполь торопятся провести встречу в формате «5+2»
Все новости страны
Россия Россия
18:39 08.10.2018
Россия готова на все, чтобы нарушить единство ЕС - уверен Глава Евросовета
15:44 08.10.2018
В московском аэропорту столкнулись самолеты двух авиакомпаний находящихся под санкциями / Фото
14:29 08.10.2018
США "заморозили" недвижимость Дерипаски в Нью-Йорке и Вашингтоне
12:25 08.10.2018
Тренировочный комплекс Новороссийской военной базы ЧФ сдадут к концу 2018 года / Фото
Все новости страны
Румыния Румыния
09:03 08.10.2018
Румыны провалили "семейный" референдум
17:55 03.10.2018
РосСМИ оказывают поддержку информационной кампании Roexit - идеи выхода Румынии из состава Европейского Союза
08:58 03.10.2018
Румынская компания Civil Aviation Group приватизировала государственную авиакомпанию Молдовы
10:13 02.10.2018
США заявили, что судебная система Румынии находится под угрозой
Все новости страны
Турция Турция
16:59 08.10.2018
Турция запрашивает обыск в консульстве Саудовской Аравии из-за пропажи журналиста The Washington Post
08:22 08.10.2018
Эрдоган заявил что больше не будет брать кредиты у МВФ
11:00 05.10.2018
Еще одна турецкая авиакомпания запустит рейсы из Стамбула в Одессу
07:42 05.10.2018
Эрдоган предложил провести в Турции референдум о необходимости вступления в ЕС
Все новости страны
Украина Украина
21:59 08.10.2018
Молдова, Грузия и Украина начинают мыслить стратегически и действовать как один регион
21:38 08.10.2018
Учения НАТО Trident Juncture 2018: ВС Украины будут «освобождать» незаконно оккупированную территорию
21:13 08.10.2018
В оккупированном Крыму: расчеты комплексов «Берег», «Бал» и «Бастион» оккупантов провели стрельбы
20:23 08.10.2018
Freedom House передает информацию о заключенных в оккупированном Крыму в Конгресс США
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс