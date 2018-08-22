Разрушение Керченского моста из-за того, что руководство решило ускорить темпы строительства
|17:49 08.10.2018
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|Крым
Резонансное ЧП на построенном российскими оккупантами Керченском мосту произошло из-за того, что руководство решило ускорить темпы строительства и "упростило правила проведения работ".
Об этом в Twitter рассказала блогер RoksolanaToday& Крым, написав, что "вся эта колоссальная бессмысленная куча вредительства рухнет в один прекрасный день", передает OBOZREVATEL.
Согласно информации от источника, оккупанты "пренебрегли раскреплением пролета".
"Порыв ветра, домкрат просел, там буквально пара сантиметров, но так как пролет не был закреплен, его качнуло и этого хватило для срыва с упора", - написано в сообщении.
"Как планировали, выйти на декабрь с укладкой ЖД путей уже не получится", - отметил источник.
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