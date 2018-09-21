Водолазы Черноморского флота РФ провели учения, в рамках которых отработали навыки предотвращения диверсий условного противника.

Об этом сообщили в пресс-службе ЧФ РФ, передает Крым Информ.

«Военнослужащие отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Новороссийской военной морской базы Черноморского флота выполнили подводные спуски с проведением поиска макета взрывного устройства в пункте базирования кораблей», – говорится в сообщении.

На начальном этапе учения водолазы провели противодиверсионный осмотр подводной части корпусов кораблей и гидротехнических сооружений причалов. В результате поисковых действий условное взрывное устройство было найдено и успешно обезврежено.

При выполнении задачи личный состав осмотрел около десяти кораблей и судов обеспечения базы, проведя под водой в общей сложности более трех часов.

На последующих этапах, по замыслу учения, бойцам отряда ПДСС предстоит отразить нападение условных диверсантов и выполнить подводные стрельбы из специального подводного пистолета СПП-1, специального подводного автомата АПС как по неподвижным, так и по движущимся мишеням. В качестве подводных мишеней будут использоваться специальные ростовые макеты, имитирующие водолаза, подытожили в пресс-службе.

Ранее военнослужащие Черноморского флота провели учения по поиску диверсионно-разведывательных групп.

В ходе учения воздушно-поисковая штурмовая группа выдвинулась на маршрут патрулирования на транспортном вертолёте Ми-8, прикрытие осуществлял боевой вертолёт Ка-52 «Аллигатор». Патрулирование осуществлялось на максимально низкой высоте – около 30 метров, с целью поиска подозрительных групп или транспорта условного противника.