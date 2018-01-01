В московском аэропорту столкнулись самолеты двух авиакомпаний находящихся под санкциями / Фото
|15:44 08.10.2018
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|Россия
В понедельник, 8 октября, в московском аэропорту Жуковский столкнулись два самолета.
Об этом сообщили в Следственном комитете РФ, передает Новое Время.
По имеющимся данным, самолет авиакомпании Pegas, на борту которого находились 266 пассажиров и 14 членов экипажа, при рулении на стоянку зацепил крылом Airbus А321 Уральских авиалиний, повредив ему заднюю часть рулевого управления.
Из-за происшествия пассажирам предоставили резервные самолеты. Рейсы были задержаны на четыре часа.
Следователи выясняют причины происшествия.
О пострадавших в результате происшествия не сообщается.
Фото Официальный твиттер Следственного комитета Российской Федерации
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