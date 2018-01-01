В понедельник, 8 октября, в московском аэропорту Жуковский столкнулись два самолета.

Об этом сообщили в Следственном комитете РФ, передает Новое Время.

По имеющимся данным, самолет авиакомпании Pegas, на борту которого находились 266 пассажиров и 14 членов экипажа, при рулении на стоянку зацепил крылом Airbus А321 Уральских авиалиний, повредив ему заднюю часть рулевого управления.

Из-за происшествия пассажирам предоставили резервные самолеты. Рейсы были задержаны на четыре часа.

Следователи выясняют причины происшествия.

О пострадавших в результате происшествия не сообщается.

Фото Официальный твиттер Следственного комитета Российской Федерации