Для жителей оккупированного города по-прежнему остается загадкой, какое вещество стало причиной повального уничтожения местной флоры.

Руководство градообразующего предприятия Армянска не обладает информацией о первопричине произошедших выбросов вредных веществ в атмосферу, заявил директор Армянского филиала ООО «Титановые инвестиции» Андрей Акулов, сообщает Армянск Информационный.

«Ни одно компетентное учреждение, ни один институт или университет нам не сказал, что же произошло с кислотонакопителем, – заверил Акулов. – Здесь мы все должны понимать, что если это выбросы сернистого ангидрида, то можно сказать завод, но завод при последнем выбросе с 13 на 14 сентября стоял уже. А откуда берется хлористый водород? Вот мы обращались в Химико-технологический университет им. Менделеева: при существующей температуре реакция по выделению хлористого водорода не идет».

А тем временем по сообщениям пользователей социальных сетей, размещенных с утра в понедельник, 8 октября, Армянск снова находится в эпицентре резких запахов.

Вот что пишет один из пользователей в паблике «Армянск Информационный» ВКонтакте (орфография и пунктуация сохранены): «Сегодня с утра опять - коричневый жидкий осадок на балконных поверхностях и кислый запах».

Как известно, остро ощущать резкие запахи в атмосфере армянцы начали в ночь с 23 на 24 августа, когда в городе впервые массово начали ржаветь металлические предметы, а все предметы – покрываться странной слизью.