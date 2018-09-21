Россия совершает преступление против человечности – изменения этнический состав населения в оккупированном Крыму
|14:54 08.10.2018
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|Крым
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука обеспокоен массовым процессом милитаризации аннексированного полуострова Крым отставными военнослужащими РФ.
Так как в советские времена каждый офицер по демобилизации получал бесплатное жилье, то, естественно, считалось очень престижным выйти на пенсию в Севастополе и получить жилье в Крыму, утверждает чиновник во время чата в "Главреде"
Очень многие военные моряки старались дослуживать свои последние два, три, пять лет именно в Севастополе. После этого, выходя на пенсию, они получали в Крыму жилье. Естественно, туда перебирались их семьи, дети детей", - сделал экскурс в историю спикер.
Тука добавил, что именно поэтому со времен СССР в Крыму осталось большое наследие из военных и отставных пенсионеров с семьями, которые перебрались на полуостров накануне выхода на заслуженный отдых.
"То же самое происходит и сейчас. Если на протяжении последних 25 лет этот процесс более-менее сдерживался Украиной, то сейчас у России руки развязаны и идет массовое заселение членов семей военнослужащих. Это, кстати, считается одним из преступлений против человечности – изменение этнического состава населения на оккупированных территориях. Это Россия сейчас активно и делает", - подытожил собеседник.
Напомним: До апреля 2019 года запланировано проведение Секретариатом ЮНЕСКО первой фазы прямого мониторинга ситуации в оккупированном Крыму.
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