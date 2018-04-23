Страны члены ПАСЕ получили документ о "незаконности" санкций против РФ

14:04 08.10.2018 0 комментариев Украина

В последние дни сентября политические группы ПАСЕ (а от них и другие депутаты) и правительства всех стран-членов получили из секретариата Совета Европы документ со статусом "не для распространения", подготовленный по просьбе генерального секретаря Турбьерна Ягланда.

Об этом говорится в статье Европейской правды  "Санкции не по уставу: в ПАСЕ нашли новый повод для возвращения России".

В описании документа юридический советник СЕ, немец Йорг Полякевич доказывает, что механизм санкций должен быть отменен, поскольку противоречит духу Устава СЕ (хотя этот механизм также прописан именно в Уставе). По меньшей мере, нужно отменить право Ассамблеи накладывать сильные санкции - лишение права голоса делегаций стран-нарушителей, утверждает Полякевич.

По его мнению, санкции, наложенные ПАСЕ без консультаций с Комитетом министров (то есть со странами-членами), нарушают баланс власти в Совете Европы. К тому же российских депутатов нельзя наказывать за правительственную политику, отмечает вывод. "Процедура обжалования полномочий не должна использоваться для того, чтобы подвергать санкциям парламентские делегации из-за действий их правительств", - говорится в документе.

Также проблемой является то, что Россия, попав под санкции, лишается права участвовать в выборах генсека и других руководителей организации.

Несмотря на "закрытый" статус документа, уже появились контрвыводы от юристов.

Так, в распоряжении ЕП есть документ за подписью Мишеля Вальброка - авторитетного бельгийского профессора в области европейского права. Он уверен, что Йорг Полякевич "основывал свои выводы на искажении статей 8 и 9 устава". Вальброк также отметил, что российскую делегацию наказали не за политику правительства, как говорит документ Полякевича, а за действия именно российской делегации в ПАСЕ.

Отметим, механизм санкций, о незаконности которого заявляет руководство СЕ, неоднократно применялся в прошлом, в частности против России: в период чеченской войны россиян лишали права голоса.

Напомним, Верховная рада приняла заявление, в котором утверждается, что украинский парламент пересмотрит основы и механизмы сотрудничества с ПАСЕ, если в Ассамблее снимут ограничительные меры с делегации Российской Федерации в обход резолюций.

Украинский парламент считает политически мотивированной подготовку решения ПАСЕ об изменении процедуры Ассамблеи в части отмены возможности обжаловать полномочия национальных делегаций по существу или существенного осложнения порядка такого обжалования. Ранее литовский Сейм принял аналогичное заявление.

ПАСЕ будет голосовать по изменениям в регламент, которые могут осложнить введение санкций против РФ, на заседании 9 октября.



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