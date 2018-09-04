В Украине стартуют 12-дневные авиационные учения Clear sky 2018 с участием стран НАТО.

Как сообщили в посольстве Украины в США, в маневрах примут участие военные летчики из восьми стран НАТО - Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния, США, передает Новое Время.

Отмечается, что учения направлены на повышение региональных возможностей по защите суверенитета воздушного пространства и укрепления мира и безопасности.

Ранее сообщалось, что самолеты ВВС США F-15C Eagles и C-130J Super Hercules прибыли в Украину для участия в военных международных учениях Clear Sky 2018.

Напомним ранее BlackSeaNews сообщало: «Чистое небо-2018»: в Украину на учения прибудут ВВС США и НАТО.

В ходе маневров будет осуществлено около 330 вылетов, а количество задействованных военнослужащих достигнет 700 человек.

Со стороны Воздушных сил ВСУ в учениях примут участие пять подразделений тактической авиации, и всего около 350 военнослужащих.