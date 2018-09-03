Из-за водной блокады Крыма оккупанты обещают пустить Днепр в обход Украины

13:15 08.10.2018 0 комментариев Крым

У России есть все технические возможности для ответа на водную блокаду оккупированного Крыма и перекрытия истоков реки Днепр и переброски ее вод в обход Украины. 

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал гидролог, член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян, передает ПолитНавигатор.

Специалист озвучил это заявление, обсуждая инициативу лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который еще в 2014 году предложил в ответ на перекрытие Украиной поставок пресной воды оккупированному Крыму построить дамбу в районе села Красное.

"Технически это, конечно, осуществимо. Вопрос в том, целесообразно ли это экономически. Технически построить канал, построить дамбу – это всё, в принципе, возможно, тем более, что здесь речь идёт не о слишком больших объемах – несколько кубокилометров и не о слишком больших расстояниях", – сообщил он.

"Безусловно, это осуществимо технически", – добавил эксперт.

Оккупационные "власти" Крыма так же обсудили инициативу.

«…Такой крупный приток, как река Десна, она рядом с Окой проходит… Из Десны в Оку какое-то небольшое количество воды перебрасывать было бы можно. Три-четыре кубокилометра из Десны забирать и давать этот переток на Оку вполне возможно», – рассказал постпред по оккупированному Крыму при президенте России Георгий Мурадов.

«Пока в виде обсуждения, потому что мы понимаем, что Киев тогда останется с порогами, и там просто нельзя будет плавать. Десна практически у Киева впадает в Днепр. Сразу создадутся проблемы. Но мы ждём благоразумия с украинской стороны, чтобы провести переговоры по стоку международных рек, какими являются Днепр, Десна и так далее», – отметил чиновник.

Напомним: Россия призвала Совет ООН по правам человека (СПЧ) осудить перекрытие Украиной Северо-Крымского канала.



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