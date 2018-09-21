Учебный корабль ВМФ России "Перекоп", совершающий семимесячный дальний поход в целях морской практики курсантов высших учебных заведений Военного учебно-научного центра ВМФ, прибудет в Севастополь 12 октября.

На борту корабля находятся свыше 200 курсантов Военно-морского политехнического института, сообщает пресс-служба МО РФ.

В ближайшее время корабль пересечет Эгейское море и совершит прохождение проливной зоны Дарданеллы-Босфор. По докладу, поступившему с борта корабля в Адмиралтейство, материальная часть и технические средства УК "Перекоп" работают в штатном режиме, программа практики курсантов выполняется в полном объеме. Ранее УК "Перекоп" впервые совершил переход Северным Морским Путем.

Поход учебного корабля "Перекоп", организованный Главным командованием ВМФ России направлен на повышение эффективности выполнения задачи морской практики курсантов военно-морских образовательных заведений. Отличительной особенностью похода является возможность получить курсантами практические навыки по специальности в различных широтах Мирового океана с учетом их навигационных особенностей.

Главнокомандующий ВМФ Адмирал Владимир Королев поставил задачу руководству Военного Учебно-Научного Центра ВМФ "организовать торжественную встречу корабля в Севастополе, а также всесторонне проанализировать итоги всех этапов похода учебного корабля "Перекоп" по маршруту Севастополь – Владивосток – Петропавловск-Камчатский – Североморск – Севастополь и, в последующем, распространить результаты этого анализа среди военно-морских учебных заведений для учета в работе по организации морской практики курсантов».

Дальний похода УК "Перекоп" с целью прохождения морской практики курсантами военно-морских образовательных учреждений начался 1 апреля в рамках первого в истории учебного плавания с точки зрения географии движения учебного корабля (Севастополь – Владивосток – Северный морской путь – Североморск - Севастополь).