Оккупанты заявили о 10 тысячах грузовиков проехавшим по Керченскому мосту за первую неделю
|12:00 08.10.2018
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|Крым
Более 10 тысяч грузовиков проехали по Керченскому мосту за первую неделю после открытия движения большегрузных автомобилей.
Об этом сообщили в пресс-службе оператора транспортного перехода – ФКУ «Упрдор «Тамань», передает Крым Информ.
Как отметили в пресс-службе, трафик грузового транспорта распределяется по направлениям Тамань и оккупированный Крым практически равномерно.
Наибольшая интенсивность – более 2,2 тысячи – зафиксирована 1 октября, в первые сутки после снятия ограничений.
Наименьшая интенсивность отмечена в воскресенье 7 октября – менее 1 000 транспортных средств массой свыше 3,5 тонны. В рабочие дни трафик грузового транспорта составлял от 1,3 тысячи до 1,5 тысячи автомобилей ежесуточно.
Напомним: Фуры пошли по мосту – а цены в магазинах Крыма не упали. И не упадут, уверены участники рынка.
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