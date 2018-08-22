Более 10 тысяч грузовиков проехали по Керченскому мосту за первую неделю после открытия движения большегрузных автомобилей.

Об этом сообщили в пресс-службе оператора транспортного перехода – ФКУ «Упрдор «Тамань», передает Крым Информ.

Как отметили в пресс-службе, трафик грузового транспорта распределяется по направлениям Тамань и оккупированный Крым практически равномерно.

Наибольшая интенсивность – более 2,2 тысячи – зафиксирована 1 октября, в первые сутки после снятия ограничений.

Наименьшая интенсивность отмечена в воскресенье 7 октября – менее 1 000 транспортных средств массой свыше 3,5 тонны. В рабочие дни трафик грузового транспорта составлял от 1,3 тысячи до 1,5 тысячи автомобилей ежесуточно.

Напомним: Фуры пошли по мосту – а цены в магазинах Крыма не упали. И не упадут, уверены участники рынка.