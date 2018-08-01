Строительство второй очереди электростанции в оккупированных Саках ведется с задержкой примерно в три недели.

Об этом сегодня, 8 октября, журналистам сообщил гендиректор компании «КрымТЭЦ» Тарас Целый, передает Крым Информ.

«Отставания небольшие есть. Они были вызваны поставкой оборудования для паротурбинового комплекса. Пытаемся его нагнать. Ввод всего комплекса Сакской ТЭЦ мощностью 120 МВт будет осуществлен в ноябре», – сказал Целый.

Акционерное общество «КрымТЭЦ» победило в конкурсе на строительство новой электрической генерации мощностью 120 МВт в Саках в начале августа прошлого года. Новые мощности будут работать на газе.

Стоимость проекта составляет 14 млрд рублей. Кредит на строительство станции выдал РНКБ. Бюджетные средства не привлекались.

Тестовые испытания и комплексные опробования генерирующего оборудования первой очереди Сакской ТЭЦ, мощностью 90 МВт, были завершены в начале сентября.

В октябре её ввели в опытную эксплуатацию, и станция начала поставлять электроэнергию в крымскую энергосистему.

Первая очередь Сакской ТЭЦ состоит из четырех газотурбинных агрегатов мощностью 22,5 МВт каждый, производства компании «ОДК-Газовые турбины» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Первый этап строительства был реализован за восемь месяцев.

Кроме электричества, станция будет выдавать тепловую энергию.

Строительство ведётся на площадке действующей ТЭЦ в Саках. После ввода в эксплуатацию новых мощностей «Сакские тепловые сети» будут выдавать 147 МВт электроэнергии.