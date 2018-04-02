Тренировочный комплекс Новороссийской военной базы ЧФ сдадут к концу 2018 года / Фото
|12:25 08.10.2018
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|Россия
Учебно-тренировочный комплекс для отряда по борьбе с подводными диверсантами Черноморского флота РФ в Новороссийске введут в эксплуатацию до конца года.
Об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
Астафьев сообщил, что командующий войсками округа Александр Дворников проинспектировал строящиеся объекты Новороссийской военной базы Черноморского флота, включающие шестиэтажный штаб и общежитие для личного состава.
До окончания текущего года на территории Новороссийской военной морской базы будут введены в эксплуатацию здания штаба, корабельный магазин, а также учебно-тренировочный комплекс, который включает в себя бассейн, комплекс водоподготовки и химической очистки, барокомплекс и оборудованные учебные классы для подводников, - сообщила пресс-служба ЮВО.
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