В ЕС обвинили президента России Владимира Путина в незаконном лишении свободы украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на российский Дождь.

"В ЕС считают, что его дело нарушило международное законодательство и первичные стандарты правосудия", - заявил представитель внешнеполитической службы ЕС.

Он напомнил о "невероятном мужестве, решительности и самоотверженности", которые Сенцов проявил во время 145-дневной голодовки, и об ухудшении его здоровья до критического состояния.

"Отказывая ему в надлежащем лечении в специализированном медицинском учреждении, российские власти нарушили его права человека и собственные обязательства в сфере прав человека", - уточнил он.

При этом, Евросоюз выражает поддержку Сенцову и ожидает его скорого и адекватного лечения и немедленного освобождения, как и освобождения всех граждан Украины, которых незаконно удерживают в России и в Крыму.

Напомним, ранее стало известно, что политзаключенный Олег Сенцов прекратил голодовку.