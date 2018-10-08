ЕС обвинил Россию в нарушении международных норм в "деле" Сенцова
|11:10 08.10.2018
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|Крым
В ЕС обвинили президента России Владимира Путина в незаконном лишении свободы украинского режиссера Олега Сенцова.
Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на российский Дождь.
"В ЕС считают, что его дело нарушило международное законодательство и первичные стандарты правосудия", - заявил представитель внешнеполитической службы ЕС.
Он напомнил о "невероятном мужестве, решительности и самоотверженности", которые Сенцов проявил во время 145-дневной голодовки, и об ухудшении его здоровья до критического состояния.
"Отказывая ему в надлежащем лечении в специализированном медицинском учреждении, российские власти нарушили его права человека и собственные обязательства в сфере прав человека", - уточнил он.
При этом, Евросоюз выражает поддержку Сенцову и ожидает его скорого и адекватного лечения и немедленного освобождения, как и освобождения всех граждан Украины, которых незаконно удерживают в России и в Крыму.
Напомним, ранее стало известно, что политзаключенный Олег Сенцов прекратил голодовку.
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