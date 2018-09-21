Глава кабинета министров России Дмитрий Медведев подписал распоряжение создать пять военно-патриотических парков "Патриот" - в Санкт-Петербурге и Кронштадте, в Свердловской и Мурманской областях и на острове Русский, а также в аннексированном Севастополе.

Документ уже опубликовал официальный интернет-портал правовой информации, сообщает ForPost.

Парки создаются для воспитания патриотизма и гражданственности, гордости за страну и ее вооруженные силы, а также для мотивации молодежи не только активно участвовать в призывах, но и подписывать контракты на военную службу, говорится в распоряжении.

Как планировалось ранее, парк в Севастополе будет кластерного типа - его составят пять отдельных частей. На главной из них - 30-й береговой батарее - есть идея воссоздать линию обороны Севастополя: блиндажи, огневые точки, окопы. Этот объект, предназначенный для экскурсий и реконструкций боевых действий, станет аналогом подмосковной «Партизанской деревни».

Вторую часть составит «Военно–исторический комплекс – Севастопольская бухта» из Константиновского и Михайловского равелинов.

Третьей частью парка станут выставочные павильоны и открытые площадки для демонстрации техники и массовых мероприятий, четвертая расположится в Балаклаве на базе подземного комплекса стратегический сооружений, а пятая - в Алсу, там появится детский оздоровительный лагерь, проложат трассу для "Гонки героев" и несколько туристических маршрутов.

Напомним, что первоначально предполагалось построить парк "Патриот" на территории горы Гасфорта. Однако после массовой негативной реакции горожан на предлагаемую капитальную застройку природной территории Минобороны России отказалось от этих планов и рассмотрело другие пространства для создания объекта.