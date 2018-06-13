Заместитель Лаврова обвинил Грузию во "враждебной деятельности на международных площадках"
|10:45 08.10.2018
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|Россия
Россия предупреждает грузинских партнеров, что “недружественные действия” Тбилиси на международных площадках ставят под угрозу начатый в 2012 году процесс нормализации отношений.
Об этом заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин в интервью газете “Известия”, опубликованном в понедельник, 8 октября, передает УНН.
“Тбилиси по-прежнему не идет на восстановление дипломатических отношений, продолжает враждебную нам деятельность на международных площадках, охотно участвует в натовской стратегии сдерживания России. Прямо предупреждаем грузинских партнеров, что такое поведение ставит под угрозу начатый в 2012 году процесс нормализации отношений, плодами которого пользуются сегодня граждане обеих стран”, — сказал замглавы МИД РФ.
По его словам, в настоящее время в сферах внешнеторгового партнерства и транспорта прогресс в российско-грузинских отношениях налицо. В этих условиях, по словам Карасина, не исключено введение взаимного безвизового режима, однако здесь препятствием является отсутствие дипломатических отношений между странами. “Сказывается и непростая ситуация в мире, характеризующаяся ростом террористических и других угроз, проблема нелегальной миграции”, — добавил дипломат.
Напомним, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе во время выступления на 73 сессии Генеральной ассамблеи ООН заявил о растущей милитаризации оккупированных Россией территорий.
Сообщалось, что НАТО усиливает сотрудничество с Грузией из-за действий России, которая наращивает военное присутствие в Черноморском регионе.
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