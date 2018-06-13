Россия предупреждает грузинских партнеров, что “недружественные действия” Тбилиси на международных площадках ставят под угрозу начатый в 2012 году процесс нормализации отношений.

Об этом заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин в интервью газете “Известия”, опубликованном в понедельник, 8 октября, передает УНН.

“Тбилиси по-прежнему не идет на восстановление дипломатических отношений, продолжает враждебную нам деятельность на международных площадках, охотно участвует в натовской стратегии сдерживания России. Прямо предупреждаем грузинских партнеров, что такое поведение ставит под угрозу начатый в 2012 году процесс нормализации отношений, плодами которого пользуются сегодня граждане обеих стран”, — сказал замглавы МИД РФ.

По его словам, в настоящее время в сферах внешнеторгового партнерства и транспорта прогресс в российско-грузинских отношениях налицо. В этих условиях, по словам Карасина, не исключено введение взаимного безвизового режима, однако здесь препятствием является отсутствие дипломатических отношений между странами. “Сказывается и непростая ситуация в мире, характеризующаяся ростом террористических и других угроз, проблема нелегальной миграции”, — добавил дипломат.

Напомним, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе во время выступления на 73 сессии Генеральной ассамблеи ООН заявил о растущей милитаризации оккупированных Россией территорий.

Сообщалось, что НАТО усиливает сотрудничество с Грузией из-за действий России, которая наращивает военное присутствие в Черноморском регионе.