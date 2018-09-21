Корабль осуществил переход из Балтийского моря в Черное, к месту базирования – аннексированный Севастополь.

В честь прибытия фрегата была устроена торжественная встреча, которая состоялась под руководством Виктора Лиина, руководителя штаба ЧФ.

Корабль также встречали представители командования, чиновники, родные и близкие людей, несущих службу на «Адмирале Макарове», сообщили Аргументы Недели - Крым.

По прибытию капитан корабля Григорий Бреев доложил об удачном завершении межфлотского перехода, а также отчитался о выполнении задач.

Напомним: Фрегат "Адмирал Макаров" с крылатыми ракетами на борту впервые прибудет в оккупированный Севастополь.