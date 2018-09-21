В оккупированный Севастополь пришел фрегат «Адмирал Макаров» с крылатыми ракетами на борту
|10:04 08.10.2018
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|Крым
Корабль осуществил переход из Балтийского моря в Черное, к месту базирования – аннексированный Севастополь.
В честь прибытия фрегата была устроена торжественная встреча, которая состоялась под руководством Виктора Лиина, руководителя штаба ЧФ.
Корабль также встречали представители командования, чиновники, родные и близкие людей, несущих службу на «Адмирале Макарове», сообщили Аргументы Недели - Крым.
По прибытию капитан корабля Григорий Бреев доложил об удачном завершении межфлотского перехода, а также отчитался о выполнении задач.
Напомним: Фрегат "Адмирал Макаров" с крылатыми ракетами на борту впервые прибудет в оккупированный Севастополь.
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