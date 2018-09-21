В оккупированном Крыму беспокоятся о безопасности границ из-за учений ВС Украины в Азовском море
|09:49 08.10.2018
|0 комментариев
|Крым
Так называемый "вице-спикер" оккупационного парламента Ефим Фикс предостерег киевские власти от возможных провокаций в Азовском море в связи с проведением там военных учений.
"Они способны только на провокации. Все подразделения Российской Федерации, которые обеспечивают безопасность границ и безопасность на море, настолько ответственны и серьезны, что не допустят серьезных каких-то вещей с украинской стороны", – заявил Фикс информагентству "РИА Новости".
По его словам, предстоящие учения украинских военных больше напоминают "игру в войнушку". "Пусть поиграются, покажут детям, как у них все хорошо, на их взгляд, проходит", – добавил "вице-спикер".
Напомним: Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов сообщил, что украинские военные планируют провести широкомасштабные учения в Азовском море.
Ещё на эту тему:
В оккупированном Крыму: расчеты комплексов «Берег», «Бал» и «Бастион» оккупантов провели стрельбы
Водолазы оккупационного флота России осмотрели около десяти кораблей и "предотвратили диверсию"
В оккупированный Севастополь пришел фрегат «Адмирал Макаров» с крылатыми ракетами на борту
В оккупированном Крыму на полигоне «Опук» в ходе учения медики ЧФ РФ развернули мобильный госпиталь
Хронологія кризи в Азовському морі - аналіз подій на виході з Азовського моря до Чорного в вересні / Инфографіка
Хронологія кризи в Азовському морі - аналіз подій на вході в Азовське море з Черного на початок жовтня / Инфографіка
Хронологія кризи в Азовському морі: Вплив зростання активності України на ситуацію з блокадою портів Маріуполя та Бердянська
Артилеристи ВМС України проведуть бойови стрільби біля Ялти / Карта
Украинские военные проведут масштабные учения в Азовском море
Ситуацию в Азовском море Европарламент обсудит 23 октября