Так называемый "вице-спикер" оккупационного парламента Ефим Фикс предостерег киевские власти от возможных провокаций в Азовском море в связи с проведением там военных учений.

"Они способны только на провокации. Все подразделения Российской Федерации, которые обеспечивают безопасность границ и безопасность на море, настолько ответственны и серьезны, что не допустят серьезных каких-то вещей с украинской стороны", – заявил Фикс информагентству "РИА Новости".

По его словам, предстоящие учения украинских военных больше напоминают "игру в войнушку". "Пусть поиграются, покажут детям, как у них все хорошо, на их взгляд, проходит", – добавил "вице-спикер".

Напомним: Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов сообщил, что украинские военные планируют провести широкомасштабные учения в Азовском море.