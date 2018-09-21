В оккупированном Крыму на полигоне «Опук» в ходе учения медики ЧФ РФ развернули мобильный госпиталь
|09:26 08.10.2018
|0 комментариев
|Крым
Личный состав медицинской службы армейского корпуса Черноморского флота РФ развернул на полигоне в оккупированном Крыму мобильный госпиталь в рамках двустороннего бригадного тактического учения (ДБрТУ).
Накануне основного этапа учения на полигоне «Опук» военные медики провели специальное учение по практическому развёртыванию пневмокаркасного войскового госпиталя, предназначенного для медицинского обеспечения военнослужащих в полевых условиях, сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
В состав госпиталя входит приёмный модуль, диагностическое и госпитальное отделение, лаборатория, операционная и модули обеспечения. При необходимости, госпиталь может быть оборудован стоматологическим, санитарно-эпидемиологическим и другими модулями.
Главной особенностью пневмокаркасного мобильного госпиталя является универсальность и быстрота его развёртывания, а также автономность эксплуатации.
Госпиталь будет функционировать и осуществлять медицинское обеспечение военнослужащих на полигоне до конца ДБрТУ.
Напомним: Подлодки «Краснодар» и «Новороссийск» страны агрессора приступили к боевой подготовке в Черном море.
Ещё на эту тему:
В оккупированном Крыму: расчеты комплексов «Берег», «Бал» и «Бастион» оккупантов провели стрельбы
Водолазы оккупационного флота России осмотрели около десяти кораблей и "предотвратили диверсию"
В оккупированный Севастополь пришел фрегат «Адмирал Макаров» с крылатыми ракетами на борту
В оккупированном Крыму беспокоятся о безопасности границ из-за учений ВС Украины в Азовском море
Хронологія кризи в Азовському морі - аналіз подій на виході з Азовського моря до Чорного в вересні / Инфографіка
Хронологія кризи в Азовському морі - аналіз подій на вході в Азовське море з Черного на початок жовтня / Инфографіка
Хронологія кризи в Азовському морі: Вплив зростання активності України на ситуацію з блокадою портів Маріуполя та Бердянська
Артилеристи ВМС України проведуть бойови стрільби біля Ялти / Карта
Украинские военные проведут масштабные учения в Азовском море
Ситуацию в Азовском море Европарламент обсудит 23 октября