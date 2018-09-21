Личный состав медицинской службы армейского корпуса Черноморского флота РФ развернул на полигоне в оккупированном Крыму мобильный госпиталь в рамках двустороннего бригадного тактического учения (ДБрТУ).

Накануне основного этапа учения на полигоне «Опук» военные медики провели специальное учение по практическому развёртыванию пневмокаркасного войскового госпиталя, предназначенного для медицинского обеспечения военнослужащих в полевых условиях, сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

В состав госпиталя входит приёмный модуль, диагностическое и госпитальное отделение, лаборатория, операционная и модули обеспечения. При необходимости, госпиталь может быть оборудован стоматологическим, санитарно-эпидемиологическим и другими модулями.

Главной особенностью пневмокаркасного мобильного госпиталя является универсальность и быстрота его развёртывания, а также автономность эксплуатации.

Госпиталь будет функционировать и осуществлять медицинское обеспечение военнослужащих на полигоне до конца ДБрТУ.

Напомним: Подлодки «Краснодар» и «Новороссийск» страны агрессора приступили к боевой подготовке в Черном море.