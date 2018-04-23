В соцсетях запускают акцию, чтобы предотвратить возвращение россиян в ПАСЕ

08:42 08.10.2018 0 комментариев Украина

К национальным делегациям в ПАСЕ обратятся через соцсети Facebook и Twitter, чтобы предотвратить возвращение права голоса российской делегации.

Об этом сообщила в Фейсбуке правозащитница Александра Матвийчук, передает Укринформ.

Она напомнила, что 9 октября ПАСЕ будет голосовать за резолюцию, чтобы снять санкции с России.

“В документе нет об этом ни слова, но все понимают, что предложенные изменения в регламент ПАСЕ сделают просто невозможным их продолжение. Все это особенно цинично, учитывая, что в российских тюрьмах и в далее удерживаются около семи десятков заложников Кремля, среди которых Олег Сенцов. В подвалах ОРДЛО до сих пор находятся более сотни пленных”, - подчеркнула правозащитница.

В связи с этим Матвийчук сообщила, что совместными усилиями сформированы 23 команды, каждая из которых отвечает за конкретную национальную делегацию 23 стран Совета Европы.

Это Чехия, Германия, Австрия, Великобритания, Франция, Швеция, Швейцария, Италия, Испания, Бельгия, Венгрия, Финляндия, Латвия, Эстония, Люксембург, Дания, Нидерланды, Норвегия, Греция, Португалия, Польша, Болгария, Сербия (список пополняется).

“И 8 и 9 октября мы будем через Твиттер и ФБ персонально обращаться к каждому члену национальных делегаций этих стран. Но до сих пор есть незакрытые делегации. Поэтому если вы готовы помочь в координации - напишите мне в приват, пожалуйста”, - подытожила правозащитница.

Напомним: Украина поставила ПАСЕ ультиматум по поводу России.



Ещё на эту тему:

19:04 08.10.2018
Группы либералов и консерваторов в ПАСЕ проголосовали против решения, которое может снять санкции с России
14:04 08.10.2018
Страны члены ПАСЕ получили документ о "незаконности" санкций против РФ
16:30 02.10.2018
Украина поставила ПАСЕ ультиматум по поводу России
21:42 19.09.2018
Как Россия планирует остановить санкции против себя в ПАСЕ
18:07 27.06.2018
Украинская делегация в ПАСЕ отказалась идти на ежегодный прием к Ягланду
17:03 25.06.2018
Новым президентом ПАСЕ стала представитель Швейцарии Лилиан Мори Паскье
10:20 27.04.2018
Совет Европы через скандалы отказался от проведения исторического саммита к своему 70-летию
21:42 23.04.2018
Украинский депутат в ПАСЕ раскритиковал действия Ягланда
18:26 23.04.2018
Постпред Украины об отчете о коррупции в ПАСЕ: это начало большого скандала
18:32 23.01.2018
В Совете Европы назвали точную сумму российского долга
14:15 28.04.2017
Бюро ПАСЕ объявило вотум недоверия Аграмунту
15:54 07.07.2014
Содокладчик мониторингового комитета ПАСЕ посетит Украину с 8 по 11 июля
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:40 03.10.2018
Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
20:59 01.10.2018
За оккупацией азербайджанских территорий стоит Россия и переговоры должны вестись с Россией - Депутат Милли Меджлиса
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
13:43 21.09.2018
Министр обороны Азербайджана встретился с заместителем генерального секретаря НАТО
Все новости страны
Армения Армения
14:56 05.10.2018
Армения будет производить часть технических средств для модернизации танков Т-72
12:30 04.10.2018
Президент Армении не подпишет препятствующий роспуску парламента законопроект, - СМИ
07:43 03.10.2018
В столице Армении проходит массовая протестная акция с требованиями объявления досрочных парламентских выборов
20:45 02.10.2018
До конца года, по всей вероятности, состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана
Все новости страны
Болгария Болгария
07:21 08.10.2018
В Болгарии убили журналистку, расследовавшую махинации в ЕС
18:18 05.10.2018
Болгарская церковь отказалась от идеи РПЦ провести Всеправославный собор из-за украинской автокефалии
13:35 02.10.2018
Болгария закупит новые истребители и снимет с вооружения российские МиГ
14:50 28.09.2018
Болгария попытается договориться с РФ о снижении цены на газ
Все новости страны
Греция Греция
20:48 08.10.2018
В Греции начали расследование о нецелевом использовании средств ЕС для беженцев
09:47 03.10.2018
У берегов Греции задержали украинское судно с 65 нелегалами на борту
17:59 01.10.2018
Референдум в Македонии: обе стороны говорят о победе, вопрос решит парламент
07:59 01.10.2018
Три человека считаются пропавшими без вести после урагана "Ксенофон" в Греции.
Все новости страны
Грузия Грузия
19:29 08.10.2018
В Тбилиси состоялась инаугурационная сессия Межпарламентской ассамблеи Грузии, Молдовы и Украины
16:19 05.10.2018
Россия обвинила США в разработке биологического оружия в Грузии
09:24 04.10.2018
НАТО усиливает сотрудничество с Грузией из-за действий России
19:27 02.10.2018
Грузии не придется делать выбор между территориальной целостностью и членством в НАТО
Все новости страны
Молдова Молдова
19:12 05.10.2018
В ходе пресс-конференции премьеры ГУАМ, сталкивающиеся с российской агрессией, выступили на разных языках / Видео
19:22 04.10.2018
Парламент Молдовы переголосовал -- Додон обязан признать 9 мая — Днем Европы
07:27 04.10.2018
Молдова впервые утвердила военную стратегию
19:09 03.10.2018
Москва и Тирасполь торопятся провести встречу в формате «5+2»
Все новости страны
Россия Россия
18:39 08.10.2018
Россия готова на все, чтобы нарушить единство ЕС - уверен Глава Евросовета
15:44 08.10.2018
В московском аэропорту столкнулись самолеты двух авиакомпаний находящихся под санкциями / Фото
14:29 08.10.2018
США "заморозили" недвижимость Дерипаски в Нью-Йорке и Вашингтоне
12:25 08.10.2018
Тренировочный комплекс Новороссийской военной базы ЧФ сдадут к концу 2018 года / Фото
Все новости страны
Румыния Румыния
09:03 08.10.2018
Румыны провалили "семейный" референдум
17:55 03.10.2018
РосСМИ оказывают поддержку информационной кампании Roexit - идеи выхода Румынии из состава Европейского Союза
08:58 03.10.2018
Румынская компания Civil Aviation Group приватизировала государственную авиакомпанию Молдовы
10:13 02.10.2018
США заявили, что судебная система Румынии находится под угрозой
Все новости страны
Турция Турция
16:59 08.10.2018
Турция запрашивает обыск в консульстве Саудовской Аравии из-за пропажи журналиста The Washington Post
08:22 08.10.2018
Эрдоган заявил что больше не будет брать кредиты у МВФ
11:00 05.10.2018
Еще одна турецкая авиакомпания запустит рейсы из Стамбула в Одессу
07:42 05.10.2018
Эрдоган предложил провести в Турции референдум о необходимости вступления в ЕС
Все новости страны
Украина Украина
21:59 08.10.2018
Молдова, Грузия и Украина начинают мыслить стратегически и действовать как один регион
21:38 08.10.2018
Учения НАТО Trident Juncture 2018: ВС Украины будут «освобождать» незаконно оккупированную территорию
21:13 08.10.2018
В оккупированном Крыму: расчеты комплексов «Берег», «Бал» и «Бастион» оккупантов провели стрельбы
20:23 08.10.2018
Freedom House передает информацию о заключенных в оккупированном Крыму в Конгресс США
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс