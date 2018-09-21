ФСИН РФ заявляет что Сенцова "вдохновение не покидает" он начал писать сценарий о тюремной жизни

07:42 08.10.2018 0 комментариев Крым

Украинский режиссер Олег Сенцов после прекращения голодовки приступил к работе над сценарием фильма о жизни заключенных.

Об этом сообщил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко, передает Интерфакс-Украина.

"Конечно, пока он (О.Сенцов - ИФ) ест по чуть-чуть, в основном каши и кисломолочные продукты. Так будет где-то двадцать дней, после чего его переведут на обычную тюремную еду. Более того, он уже начал писать сценарий для будущего фильма. Это будет рассказ о жизни в тюрьме и заключенных. Поэтому вдохновение его не покидает", - сказал замглавы ФСИН в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

При этом он отметил, что "медики ФСИН постоянно следят за состоянием его здоровья".

Ранее сообщалось, что О.Сенцов заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы начала его принудительного кормления.

"В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах, в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается - якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности, ему грозящей", - говорится в заявлении О.Сенцова, распространенном его адвокатом Дмитрием Динзе в пятницу, 5 октября.

Напомним: "145 дней борьбы, минус 20 кг веса, плюс подорванный организм, но цель так и не достигнута - прошу прощения" - из письма Сенцова.



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