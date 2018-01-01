Эрдоган заявил что больше не будет брать кредиты у МВФ
|08:22 08.10.2018
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|Турция
Анкара раз и навсегда закрыла тему кредитования Международным валютным фондом.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя призывы ряда политических партий страны о начале переговоров по заимствованиям по линии МВФ, сообщает Укринформ со ссылкой на агентство Anadolu.
«Современная Турция не нуждается в заимствованиях и иной технической поддержке со стороны МВФ», - подчеркнул Эрдоган.
По его словам, основы национальной экономики здоровы, а макроэкономические показатели намного более позитивны, чем во многих развивающихся странах.
Напомним: Эрдоган предложил провести в Турции референдум о необходимости вступления в ЕС.
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