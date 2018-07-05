Оккупанты заявили что потратили на медицину и образование 30 млрд рублей
|08:02 08.10.2018
|0 комментариев
|Крым
С января по сентябрь 2018 года расходы на социально-культурную сферу оккупированного Крыма составили более 40 млрд рублей. Это на 2 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2017-го.
Об этом сообщила "министр" финансов оккупированного Крыма Ирина Кивико, передает РИА.
Так, по ее словам, т.н. "министерству" образования, науки и молодежи оккупированного Крыма за указанный период было перечислено 17,6 млрд рублей. Часть этих средств (почти 11,9 млрд рублей) "составили расходы на обеспечение государственных гарантий на получение общегосударственного и бесплатного дошкольного и общего образования".
Кроме того, добавила "глава" оккупационного ведомства, более 12 млрд рублей было направлено "министерству" здравоохранения оккупированного Крыма, 8,4 млрд рублей – "минтруда", почти 1,2 млрд рублей – "министерству" культуры, 417,1 млн рублей – "министерству" спорта.
Напомним: Россия недодаст аннексированному Севастополю три "федерально-целевых" миллиарда.
Ещё на эту тему:
Появилось видео рухнувшего в море пролета Керченского моста / Видео
Полную остановку завода Крымский Титан оккупанты считают "непозволительной роскошью"
Самыми убыточными в оккупированном Крыму стали гостиничный бизнес и предприятия общепита
Жители оккупированного Крыма впервые заплатят налог на землю
За полгода крымчане заплатили оккупантам 47 млрд рублей (750 млн долл) в виде налогов
Крымчане получившие право собственности на земельные участки по российскому законодательству начнут платить новый налог
Оккупированный Крым потратил с января по май больше 51 млрд рублей из федерального бюджета поступило 39,2 млрд рублей
Пшеница в оккупированном Крыму значительно подорожала: это неизбежно скажется на цене муки и хлеба