Депутат Госдумы РФ Максим Иванов считает, что Греция могла бы упростить въезд российским туристам на круизных судах, следующих из аннексированного Крыма.

Об этом он заявил на конференции в греческом парламенте, посвященной Году туризма Греции и России, передают События Крыма.

По мнению парламентария, такой шаг мог бы помочь развитию туристической сферы.

Иванов напомнил, что с 2012 года Греция не требует въездные визы у россиян, прибывающих на острова водным транспортом из Турции.

"Развитию островного туризма может послужить решение о распространении такой практики для туристов, отправляющихся в круиз из Севастополя или Новороссийска. Греция до сих пор официально не признала вхождение Крыма к России… Политика политикой, а бизнес бизнесом", – сказал Иванов.

Напомним: "Круизное недоразумение" - лайнер "Князь Владимир" завершает сезон.