РФ уговаривает Грецию ввести безвиз для круизных судов из оккупированного Крыма
|07:01 08.10.2018
|0 комментариев
|Крым
Депутат Госдумы РФ Максим Иванов считает, что Греция могла бы упростить въезд российским туристам на круизных судах, следующих из аннексированного Крыма.
Об этом он заявил на конференции в греческом парламенте, посвященной Году туризма Греции и России, передают События Крыма.
По мнению парламентария, такой шаг мог бы помочь развитию туристической сферы.
Иванов напомнил, что с 2012 года Греция не требует въездные визы у россиян, прибывающих на острова водным транспортом из Турции.
"Развитию островного туризма может послужить решение о распространении такой практики для туристов, отправляющихся в круиз из Севастополя или Новороссийска. Греция до сих пор официально не признала вхождение Крыма к России… Политика политикой, а бизнес бизнесом", – сказал Иванов.
Напомним: "Круизное недоразумение" - лайнер "Князь Владимир" завершает сезон.
Ещё на эту тему:
"Круизное недоразумение" - лайнер "Князь Владимир" завершает сезон
"Круизное недоразумение" "Князь Владимир" опять "прославился" - теперь криминальным экипажем
"Круизное недоразумение" "Князь Владимир" прервало рейс отправилось обратно в российский Сочи
"Круизное недоразумение" "Князь Владимир" все таки зашел в порт аннексированной Ялты едва не зацепив "Апельсин"
"Круизное недоразумение" "Князь Владимир" все таки отправился в первый в этом году рейс в оккупированный Крым
«Князь Владимир» снова не отправился в рейс - опять из-за технических неисправностей